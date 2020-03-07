شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تضع مقترحًا بخطة دعوية لـ5 سنوات وبرامج تليفزيونية لدعم الشأن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المنابر الإعلامية تشارك فى معركة تجديد الخطاب الدينى إطلاق برامج إعلامية للتوعية وخطب منتقاة وعمل لجان التجهيز للشأن العام المؤتمر يناقش صناعة الوعى والشباب والمشاركة والفتوى بدون علم والثابت والمتغير

أنهت وزارة الأوقاف التحضير للرؤية الأساسية لمؤتمر الشأن العام وقضايا الحوار الوطنى وخطة الدعوة لمدة 5 سنوات مقبلة، والتى تتضمن عمل الإعلام الرسمى فى بث القضايا الوطنية والتثقيفية.

وأنهت الأوقاف الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام وتحديد محاور متخصصة من قبل علماء وكتاب مصر ممن شاركوا فى الجلسات وممن شاركوا بمقالات فى صحفهم، حيث تحولت النقاشات والمقالات الصحفية إلى مقترحات قابلة للتنفيذ وتعقد لجان للإعداد للتنفيذ، والتى تضم عددًا من الوزراء وبإشراف رئيس الوزراء، حيث ضمت وزير الإعلام والشباب والتخطيط والشئون البرلمانية لاختصاصه فى دور الأحزاب ومحاورهم، وعدد من الوزارات، حيث تشارك وزارة الشباب فى تنظيم المؤتمر لكون المؤتمر يستهدف الشباب.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المؤسسات الدينية اختارت فى تخصصاتها محورى خطورة الفتوى بدون علم وبحث الثابت والمتغير فى الخطاب الدينى، حيث حددت اللجان المحاور الرئيسية ورفعت تقريرًا لمجلس الوزراء يتضمن نقاشات المحاور والمتحدثين وتتوقع اللجان على الاستقرار على البرنامج التنفيذى خلال أسبوع، وتتلقى اللجان ترشيحات الجهات المتخصصة الشخصيات المقترحة للمشاركة فى الحديث وإخراج العمل فى شكل يليق باسم مصر وتقديم نقاش يحتاجه العالم فى ضبط وصياغة المشهد.

وقال الوزير، إن المجلس التنفيذى لوزراء الشئون الإسلامية اعتمد قضية الشأن العام لمناقشتها فى اجتماعها المقبل، حيث أكد الرئيس التحول من الإلزام إلى الالتزام فى الشأن والتثقيف بخطورة الحديث فى الشأن العام.

وشدد الوزير، على أن الوزارة لن تتيح المساجد رهنًا لدعوات وسائل التواصل من قبل الأشخاص والكيانات المعلومة والمجهولة لأن هؤلاء ليسوا جهة ولاية.

وتزامنًا مع التحضير لمؤتمر الشأن العام تم تشكيل لجنة لإعداد الخطة الدعوية عملت على مدى 3 شهور، ويتم بحث القائمة الأولية مع تقديم الأعضاء من علماء النفس والاجتماع والدين والمثقفين أبرز 20 فكرة للخطب بما لا يقل عن 50 فكرة للخطب لترتيب الأولويات والخطب المهمة وتكون الأفكار انعكاسا للمجتمع.

وجرى وضع القائمة المقترحة للخطب وتشمل 152 موضوعًا، بالإضافة لـ50 مناسبة ما يكفى 4 سنوات ومراجعة الخطة كل ربع سنة لدى اجتماع دورى للجنة، وتزامنًا مع التحضير لمؤتمر الشأن العام أكدت وزارة الأوقاف أعداد سلسلة رؤية التثقيفية بمشاركة وزارة الثقافة.

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وأعلنت الأوقاف عن بروتوكول مع الهيئة الوطنية للإعلام لتحويل سلسلة رؤية إلى برنامج تلفزيونية وإذاعية، منها برامج حوار فى كتاب يبث مرتين أسبوعيا فى التليفزيون والراديو، ويستضيف مؤلفى الكتب ونواب الوزراء مثل الرى فى توفير المياه.

وأكد وزير الأوقاف، أنها هى أفضل سلسلة تثقيفية ونشر الرؤية فى القرن الـ21 ويعرض على أكثر من كتاب، وذلك لأول 20 إصدارًا يعلن عنه فى رمضان، ويطلق مصورا وإذاعيا بعد رمضان، و دراما إذاعية، وبرنامجى خاطرة دعوية وسلوك وبرنامج ثالث وتركيب المادة على السيمى دراما.

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن إذاعة القرآن الكريم يسمعها 50 مليون شخص، معلنا إطلاق برنامج فى رحاب السنة وبرنامج فى رحاب القرآن الكريم تلفزيونيًا قبل الإفطار فى قنوات الفضائية والنيل الدولية وإذاعيًا وتفسير موضوعى لقصر الوقت ويصلح العامة.

كما جرى الاتفاق على التوعية بمشروع صكوك الأضاحى وسنة الأضحية بشراكة وطنية واجتماعية لتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية بشكل محترم والحفاظ على البيئة.



