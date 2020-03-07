قومي المرأة ينعي المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوى من أبطال المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتي وافتها المنية اليوم الجمعة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم، عن حزنها الشديد لوفاة الفقيدة، مؤكدة أن بطولات المناضلة زينب الكفراوى ستظل ذكرى محفورة في قلوبنا وسيذكر التاريخ تضحياتها ونضالها للتصدى للعدوان الثلاثي على المدينة الباسلة بورسعيد للاجيال القادمة، خاصة وأنها تمتلك تاريخا مشرفا فى سجلات الفدائيين بمنطقة القناة. وتقدم عضوات وأعضاء المجلس بخالص المواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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