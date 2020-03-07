نشرة الحوادث المسائية.. حريق الدرب الأحمر وتفاصيل الساعات الأخيرة للضحية الثالثة بواقعة "هزار البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الجمعة، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

-نشوب حريق في بعض المحال التجارية بالدرب الأحمر

نشب حريق بعدد من المحال التجارية بمنطقة الدرب الأحمر، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

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-"الأب وابنه خلصوا على الجار".. تفاصيل مقتل نجار في مشاجرة بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب واقعة مقتل مواطن بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية.

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-حرقًا حتى الموت.. عامل يقتل زوجة خاله وطفلتيها في الشرقية

تخلص عامل بمحافظة الشرقية، من زوجة خاله وطفلتيها، بناحية منشية أبو حجازي، في بلبيس، انتقامًا من خاله، وجرى القبض على المتهم وإيداع الجثث ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

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-توقف قلبها 4 مرات.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ثالث ضحايا واقعة "هزار الـ3 بنات"

كشفَّ الدكتور أحمد عمر، أستاذ السموم بجامعة الزقازيق، والطبيب المعالج لضحايا واقعة "هزار الـ3 بنات"، في الشرقية، كواليس وفاة الطفلة "شاهندة" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد ساعات من مصرع زميلتيها "بسنت" 15 سنة، و"إيمان" 16 سنة، عقب إصابتهن بالتسمم جراء تناولهن "الحبة القاتلة" والمستخدمة لحفظ الغلال، على سبيل الهزار.

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-"قتلها ولم يجد شئيًا لسرقته".. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بمسكنها بأسيوط بدافع سرقتها.

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-جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بالجيزة

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تكثيف جهودها للوقوف على ملابسات العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بمنطقة أبورواش بكرداسة.

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-سهرة حمراء تنتهي بمشاجرة في القسم.. حبس عاطلين وفتاة وإخلاء سبيل خليجيين بالهرم

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة محاولة سرقة خليجيين وإصابتهما، على يد فتاة و2 آخرين في منطقة الهرم.

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-النيابة تنتقل لمعاينة موقع حريق الدرب الأحمر

انتقل فريق من نيابة الدرب الأحمر، اليوم الجمعة، لمعاينة موقع الحريق الذي نشب في بعض المحال التجارية.

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