أخبار مصر | ورش تابعة للأوقاف سبب حريق الدرب الأحمر.. الآثار تعلن تضرر سبيل تاريخي

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عدد من محلات الأحذية "بنظام الإيجار" في مبنى الفحامين المملوك لوزارة الأوقاف، يستخدم مستأجريها خامات قابلة للاشتعال، مثل "الكلة - أنابيب الغاز" والتي تسببت في ارتفاع ألسنة النيران والتي أصابت سقف السبيل.

وأضاف مصطفى أن السقف خاص بالكتاب الملحق بالسبيل، وهو غير مزخرف، وباقي الحالة الإنشائية للسبيل سليمة، وتم تكليف شركة بسرعة عمل صلبات لسقف السبيل لحين البدء في مشروع ترميم.

وجاء ما سبق نتيجة لفحوصات لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية اثر نشوب الحريق وتكونت اللجنة من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار على رأس،

وكان حريقًا ضخمًا نشب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، وهو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا

وتم الدفع بـ 12 عربة إطفاء حيث تمكن رجال الدفاع المدني جهود من السيطرة على الحريق بنجاح.