أخبار مصر | محافظ القاهرة يصدر قرار بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة حريق الدرب الأحمر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يصدر قرار بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة حريق الدرب الأحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار ٥١ شارع الدرب الأحمر بحى وسط القاهرة، من الحريق الذى نشب منذ قليل، وذلك عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجموعة من ورش الأحذية بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت ١٥ سيارة من قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن اصابات أو وفيات.