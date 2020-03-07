شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" وجامعة حلوان ينظمان نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الشباب والرياضة " مكتب الشباب الإفريقي و الإدارة المركزية للتعليم المدني " برئاسة الدكتور أشرف صبحي وجامعة حلوان "مركز الدراسات الأفريقية" برئاسة الدكتور ماجد نجم، عن بدء مرحلة التواصل مع المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الثانية للمشاركة في برنامج الوعي الإفريقي داخل الجامعات "نموذج الاتحاد الإفريقي الرابع"، والذي يتم تنفيذه علي مدار سبعة أيام متتالية خلال الفترة من 11 - 18 أبريل 2020 المقبل، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة حلوان والمنظمات القارية الإفريقية الممثلة في مفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا واتحاد الشباب الإفريقي.

وكانت نسبة المتقدمين للمشاركة من الذكور 60.6 % و 39,4 % من الإناث، و قد سجلت مصر أعلى نسبة مشاركة بين الدول الأفريقية المتقدمة فى المرحلة الثانية لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي حيث وصلت النسبة لـ 76.1 % لجمهورية مصر العربية ، و 8% من جنوب السودان ، وكانت نسبة المشاركة من السودان 4.5 % ، و 1.8 % من تشاد ، و 1.5 % من مالي ، و 1.5 % من الصومال ،و 1% من موريتانيا ، و1% من إريتريا، و 0.8 % من ليبيا، و 0.5 % من ليبيريا ، و 0.5 % من نيجيريا ، و 0.3 % من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، و 0.3 % من جيبوتي ، و 0.3 % من بوروندي ، و 0.3 % من سيراليون ، و 0.3 % من تنزانيا ، و 0.3 % من السنغال ،و 0.3 من غانا ، و 0.3 % من غينيا، و 0.3 % من ساحل العاج ، و 0.3 % من جمهورية إفريقيا الوسطي .

و فيما يخص نسب المتقدمين المتقدمين فى المرحلة الثانية لنموذج محاكاة الاتحاد الافريقى من محافظات جمهورية مصر العربية ، سجلت القاهرة أعلي نسبة مشاركة بواقع 47.7% ، ومن الجيزة 18.3 % ، ومن أسوان 3% ، و من المنوفية 2.8% ، من الغربية 2.8 % ، و من الدقهلية 2.8 %، و من الشرقية 2.3 %، و من بني سويف 2.3 % ، و من القليوبية 2 %، و من دمياط 1.8% ، و من قنا 1.5%، و من سوهاج 1.5 % ، و من الفيوم 1.3 %، و من الوادي الجديد 1% ،و من الإسماعيلية 1%، و من البحيرة 1% ، و من المنيا 1%، و من كفر الشيخ 0.8 % ، و من السويس 0.8 % ، و من بورسعيد 0.8 % ، و من أسيوط 0.5 % ، و من شمال سيناء 0.5 %، و من مرسي مطروح 0.5 %، من جنوب سيناء 0.3 %، ومن البحر الأحمر 0.3 %، و قد بلغت نسبة المتقدمين للنموذج من أصحاب الهمم 0.2 % .

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ومن الجدير بالذكر اهتمام النموذج بتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات دول القارة و دعم مفهوم الوحدة الإفريقية و توسيع المحتوي الثقافي الإفريقي بين الشباب الإفريقي بشكل تفاعلي ، و إعداد كوادر وقيادات إفريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار في الاتحاد الإفريقي ، و تدريب و تأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات واتخاذ القرار و أعمال البحوث والخطابة والعمل الجماعي و كتابة التقارير من خلال ورش العمل التي تتناول قضايا حقيقية تعرضت لها مؤسسات الاتحاد الإفريقي مثل مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومنظمات التكامل الإقليمي الأفريقية.

و يعد النموذج تفعيلا لتوصية الرئيس خلال منتدى شباب العالم بشأن تأهيل مليون شاب بحلول 2021 حيث يستهدف النموذج محورين من تلك المبادرة الأول التعليم يتم فيه تسليط الضوء على ( توفير خيارات التدريب البديلة) و الثاني المشاركة من خلال (تعزيز إمكانيات المؤسسات للاستجابة لقضايا الشباب - تسهيل المشاركة على الصعيدين الوطني والإقليمي بشأن قضايا الشباب).

وبالنسبة للفئات المستهدفة من المشاركة في نموذج المحاكاة فتتمثل في الطلاب الأفارقة - مصريين وغير مصريين من المقيمين بجمهورية مصر العربية ، و من المصريين أبناء المحافظات الحدودية ، و المهتمين بالدائرة الأفريقية، و القيادات الطلابية ، و دارسي العلوم الإنسانية ، و الأكاديميات والكليات والمعاهد المختصة بالفنون ، و التنفيذيين داخل مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي العاملين في أقسام العلاقات العامة والإعلام والخارجية ، و أبناء القرى والمناطق الأكثر فقرا في القاهرة الكبرى ، و أصحاب الهمم، و القيادات الكشفية.