شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولي الثانى لكلية أصول الدين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في العاشرة من صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية أصول الدين القاهرة (بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول) برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي - رئيس جامعة الازهر، و الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور عبد الفتاح العواري – عميد الكلية ، وأمانة الدكتور عبد الله محي عزب، والدكتور طه عبد الخالق عبد العزيز وكيلا الكلية.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور تتمثل في المحور الأول المقاصد الشرعية لبناء الإنسان ويشمل البناء العقدي للإنسان، والبناء المجتمعي للإنسان، والبناء العقلي والجسماني، والبناء الاقتصادي للإنسان، والبناء السياسي للإنسان، والمحور الثاني البناء العلمي والمعرفي للإنسان ويتكون من مفهوم البناء المعرفي للإنسان بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وأزمة التقدم التقني بين التراث الإسلامي ومستجدات الحياة، والانحرافات الفكرية وخطرها على البشرية، ورسالة الأزهر وأثرها في بناء الإنسان، ثم المحور الثالث يتحدث عن البناء الأخلاقي والروحي للإنسان متضمنا المنهج الأخلاقي في الإسلام، والمناهج الأخلاقية عند المجددين المسلمين، والقيم الأخلاقية بين المعرفة والسلوك (مشكلات وحلول).

Advertisements

يذكر أن المؤتمر ينعقد يومي 12- 13 رجب 1441 هـ الموافق 7-8 مارس 2020 م، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً بحضور نخبة من العلماء وفي مقدمتهم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق ،والدكتور أحمد معبد – عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الحديث بالكلية،والدكتور أحمد عمر هاشم – رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء،الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد ربيع الجوهري – عميد الكلية الأسبق، الدكتور طه حبيشي الدسوقي – رئيس قسم العقيدة والفلسفة الأسبق، الدكتور بكر زكي عوض – عميد الكلية الأسبق،الدكتور محمد محمد سالم - عميد كلية الدراسات العليا الأسبق.