شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تصويت الخارج بـ"تكميلية ملوى".. والوطنية للانتخابات تؤكد انتظامه باليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل، اليوم السبت، عملية التصويت فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة، وهى الانتخابات التى يتنافس فيها المرشحان عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت أمس فى اليوم الأول للانتخابات، حيث يبدأ التصويت اليوم منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بحسب توقيت كل دولة، لتبدأ على الفور عمليات فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت بمقر السفارات والقنصليات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عددًا من القواعد والإجراءات المتعلقة بتصويت المصريين فى الخارج، والتى يجب اتباعها وقت التصويت والاقتراع فى السفارة أو القنصلية المصرية فى الدولة المتواجد بها، ويأتى أبرزها، يشترط أن يكون الناخب مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل إثبات شخصية سواء جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى دون الاشتراط أن تكون سارية، كما يجرى التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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ووفق ما أكده المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها فى تصريح لـ"الخليج 365"، فإن الهيئة تتابع بشكل متواصل ومستمر عملية تصويت المصريين فى الخارج من خلال اللجنة المعنية بتصويت المصريين فى الخارج داخل الهيئة تتابع بالتنسيق مع مثيلتها بوزارة الخارجية للعمل على تسهيل عملية الاقتراع، وللاطلاع أولاً بأول على أى معوقات فى سير العملية الانتخابية - إن وجد.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من قبل فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر إعلان نتائج دائرتى الجيزة وملوى، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت 16.85%، حيث حضر 44896 ناخبًا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92%، حيث حضر 79733 ناخبًا.