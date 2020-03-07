شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مسابقة صيد فى مطروح بجوار محطة الضبعة النووية للترويج للمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، ستنظم مسابقة للصيد بمحافظة مرسى مطروح بجوار المحطة النووية، بمشاركة عدد من الصيادين من مختلف دول العالم.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الهدف من مسابقة الصيد بجوار المحطة النووية المزمع إنشاؤها على أرض الضبعة، هو نشر ثقافة القبول المجتمعة للطاقة النووية وإزالة الأكاذيب و الخرافات التى تتردد بشأن تأثير الطاقة النووية على سلامة البيئة المحيطة بها، علاوة على تأثر الثروة السمكية سلبيًا بالطاقة النووية.

كانت مؤسسة روساتوم الروسية، المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، نظمت فى أغسطس الماضى مسابقة دولية لصيد الأسماك، فى منطقة خليج فنلندا بالقرب من محطة الطاقة النووية فى مدينة سوسنوفى بور، والتى تقع ضمن مقاطعة لينينجراد الروسية، بمشاركة صيادين من 5 دول، هى مصر وبنجلاديش والمجر والهند وتركيا، والتى فاز بها بالمركز الأول الفريق المصرى.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هى المحطة النووية الأولى من نوعها فى مصر، والتى سيجرى بناؤها فى مدينة الضبعة فى محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالى 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+VVER (مفاعلات الطاقة التى يتم تبريدها بالماء)، ويجرى تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017.