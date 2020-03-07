شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الراى: الكويت توقف الرحلات الجوية مع مصر و6 دول لحين توفير أجهزة فحص الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "الراى" الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قررت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: (مصر، الفلبين، سورية، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش والهند).

وشهد أمس الجمعة اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وقف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.

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وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء شهد استعراضاً شاملاً من مختلف الوزراء لإجراءات مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه في مختلف القطاعات.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما ينص على وقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى الدول السبع اعتبار من اليوم السبت.