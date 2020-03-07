شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق اليوم وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا مائلاً الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

وحذر محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

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وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية، لـ"الخليج 365"، أن الأجواء مازالت شديدة البرودة وأننا مازالنا فى فصل الشتاء، ونناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

وشهد أمس الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس مائلاً للدفء نهارًا بارد ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، وشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا مائلاً للدفء نهارًا بارد ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا ونشاط الرياح.