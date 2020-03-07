شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الغرف السياحية: لا حظر لسفر الأجانب إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الغرف السياحية: لا حظر على سفر الأجانب إلى مصر ونسب إلغاء الرحلات ضئيلة

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا.. وطقس معتدل وشبورة أغلب الأنحاء

وزيرا النقل والصناعة يبحثان دعم حركة التجارة مع الدول الافريقية

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الـ12 حالة الحاملة لفيروس كورونا

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بدء تسليم طلاب أولى ثانوى شريحة الإنترنت استعدادًا لامتحان مارس الإلكترونى

تعرف على شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة فى وزارة الأوقاف

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صور.. مايا مرسى تقود مسيرة بسفح الأهرامات لدعم قضايا تمكين المرأة

رئيس القابضة للغزل والنسيج: رصد 21 مليار جنيه لتنفيذ خطة تطوير الصناعة