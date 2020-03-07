شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإدارة المركزية لإعداد القيادات لوزارة التعليم تكرم محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم الكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير عام أكاديمية الخليج 365، فى ختام تدريب مديرى العلاقات العامة والإعلام بمديريتى القاهرة والجيزة.

وتسلم "ثروت" شهادتى تكريم وتقدير من كلا من: علا مصطفى، مدير عام التنمية المهنية وأمل أسير الدين مدير عام الادارة العامة لشئون المركز وضبط الجودة و سها ناصر مدير تخطيط وإعداد البرامج.

ومن جانبه، سلم محمد ثروت شهادات التخرج على عدد من قيادات العلاقات العامة بصحبة عدد من المدربين وهم دكتور ممدوح البيلى أستاذ العلاقات العامة بجامعة القاهر، ودكتور محمد بدير الجلب استاذ العلاقات العامة بجامعة الأزهر، والإعلامى أشرف البهى رئيس تحرير البرنامج العام والإعلامى محمد عمر.































