شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تصطحب وفد المصريين بكندا فى زيارة لكنيسة القديس قسطنطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة، برفقتها 52 شابًا وفتاة من أبناء الجيلين الثانى والثالث المصريين فى كندا، فى إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن والتوعية بأدوار المؤسسات الوطنية، وبمشاركة نحو خمسين من السيدات التى شاركت بالدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى المرأة الاقتصادى مصر 2020 الذى استضافه المجلس القومى للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسى.

أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة، إلى أهمية هذه الزيارة، والتى تجمع ضيوف مصر من كل أنحاء العالم لتعطى رسالة أن مصر دائما حاضنة الثقافات والحضارات.. موضحة أن كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة، تعد دليلاً على حب الجاليات لمصر، حيث تعتبر رمزا للمجتمع اليونانى بمصر، فضلا عن كونها أثرية تأسست عام 1914، فى فترة مقاربة لتأسيس الجمعية اليونانية بالقاهرة، مؤكدة أن هذه الكنيسة ليست مهمة بالنسبة للمجتمع اليونانى فى مصر فقط بل فى سائر إفريقيا والشرق أيضًا.

كما وجهت الوزيرة شكرها ،فى اطار الاحتفال بيوم المرأة العالمية ،للسيدة ايكاتيرينى سوفيانو بيليفاندي، سيدة الأعمال، التى قامت بالمشاركة فى تكاليف ترميم الكنيسة بالمناصفة مع الجمعية اليونانية، مؤكدة أنها تعد نموذجا إيجابيا للمرأة المصرية بالخارج فقد ولدت وعاشت فى مصر، وقدمت لمصر الكثير مثلما قدمت لليونان، كما أثنت على حضور الدكتورة هاربين أرورا، رائدة الأعمال الهندية والمؤسس والرئيس العالمى لرابطة اتحاد جميع النساء والمنتدى الاقتصادى النسائى، وجهودها فى تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لقمة "مصر للأفضل"، مشيرة إلى حبها الشديد لمصر والمصريين.

واستعرضت وزيرة الهجرة مبادرة "إحياء الجذور" الذى نظمتها وزارة الهجرة بمحافظة الإسكندرية، للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر، موضحة أن هذه المبادرة شهدت تجمعا لا مثيل له من الجاليات التى عاشت على أرض مصر بحضور رؤساء الدول الثلاثة مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أن مصر ملتقى للثقافات والحضارات، حيث تجمع العديد من الجاليات على أرضها على مدار تاريخها.

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وأضافت وزيرة الهجرة، أن "الملتقى هذه المرة يحمل طابعا خاصا؛ كونه يأتى بعد زيارات ناجحة إلى كندا، رأينا خلالها نماذج مصرية مشرفة فى شتى المجالات، ورأينا الفخر فى عيون أبنائنا ونحن نتحدث عن مصر، فجاء طلبهم أن تنظم لهم الوزارة زيارة لوطنهم، ولهذا جاءت زيارة كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة التى جاءت عقب زيارتهم إلى "وادى الريان" بمحافظة الفيوم.

ومن جانبهم أعرب أبناء الجيلين الثانى والثالث عن سعادتهم بزيارتهم لهذا الصرح التاريخى، موجهين شكرهم لجهود وزارة الهجرة، كما قدموا لوزيرة الهجرة درع مدرسة فيلوباتير كريستيان كوليدج تقديرا لجهودها فى ربط أبناء المصريين فى الخارج بوطنهم الأم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت أنه سيتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتلقى رغبات الشباب المصرى من الجيلين الثانى والثالث من مختلف دول العالم؛ للتسجيل والمشاركة فى الملتقيات المقبلة التى ستنظمها الوزارة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

وتدعو وزارة الهجرة الجاليات المصرية فى الخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر فى البرنامج الذى تنظمه الوزارة لأبناء المصريين فى الخارج من الجيل الثانى والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين 18و35 عاما، وذلك من خلال بريدها الإلكترونى لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب فى مشاركة أبنائه فى هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.