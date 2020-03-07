شكرا لقرائتكم خبر عن حى النزهة ينتهى من دهان عقارات ميدان تريومف.. ويسترد أراضى الدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، شرق القاهرة، أن أجهزة الحى انتهت من دهان جميع العقارات المطلة على ميدان تريومف، بإجمالى 15 عقار، بلون موحد، ليتماشى مع التطوير الذى شهده الميدان، وأضاف رئيس حى النزهة، لـ"الخليج 365" أن الحى انتهى من استرداد أراضى الدولة المعتدي عليها، أثناء تنفيذ الموجة العاشرة، حيث استرد خلالها 10 آلاف متر.

وأشار عقل أن هناك عدد من الحملات التى أطلقها الحى بالتعاون مع عدد من الأجهزة المختلفة لتشمل حملات للأمومة والطفولة، ومبادرة لتوعية الشباب بالعمل الحر، وأخر مبادرة عن التوعية بإجراءات الحماية من الفيروسات منهم فيروس كورونا.

وتابع اللواء خالد عقل، جارى تطوير كل الشوارع الفرعية المحيطة بمناطق المرحلة الثانية لتطوير شرق القاهرة، لتسيير حركة المرور.

وشهدت أحياء شرق القاهرة، أعمال تطوير حيث تم تطوير مصر الجديدة و انشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى .

كما تشهد منطقة حلمية الزيتون شمال القاهرة، أعمال تطوير لحل أزمة التكدس المرورى، ضمن خطة التطوير التي بدأت من مصر الجديدة، حيث بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة أعمال هدم كوبرى الحلمية، القديم، لاستبداله بآخر، حيث كان يربط الكوبرى المكون من ثلاث أجزاء بين منطقتى حلمية الزيتون والمطرية، اثنين منها للسيارات ذهابا وإيابا، وثالث فى المنتصف، كان مخصصا للترام، وعقب انتهاء أعمال هدم الكوبرى القديم، سيتم إنشاء محور مرورى من مصر الجديدة الى طريق شبرا بنها الحر ومن المقرر ان تنتهى أعمال التطوير خلال 4 أشهر، ليحدث طفرة كبيرة فى حل أزمات التكدس المروري بالمنطقة.