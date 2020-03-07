التضامن تنتهى من تدريب 727 من مقدمى الخدمة فى 242 دار رعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدورة التدريبية المتقدمة التى نظمها مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالوزارة، والتى شهدت تدريب 727 متدربًا من مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية بعدد 242 دارا من دور رعاية الأيتام والمسنين، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

شهد حفل الختام وتوزيع الشهادات منال حنفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد سيد وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى القاهرة واللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون.

وصرحت منال حنفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بأن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية يستهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشى والاجتماعى بها وتوفير حياة كريمة للمقيمين بها من المسنين والأطفال، وذلك من خلال رفع كفاءة وتحديث البنية التحتية وتنمية قدرات الجهاز الإدارى القائم عليها مع تفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال والمسنين داخل هذه المؤسسات.

وأضافت حنفى، أن المشروع الذى بدأ العمل به منذ عام 2017 بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه يعمل على نطاق 10محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، أسيوط، وقد انتهى المشروع من أعمال التطوير الخاصة دار أم كلثوم للمسنين بالقاهرة ومؤسسة البنات للرعاية الاجتماعية بالغربية، ويتم الانتهاء من دارين للمسنين ليتم افتتاحها قريبا بعد انتهاء أعمال البنية التحتية والتطويرات بها.

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ومن جانبه قدم محمد سيد وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، الشكر للجهود القائمة لإنجاح التدريب، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعى تتصدى للعديد من الملفات الهامة داخل المجتمع بكل جهد وأن الاستثمار فى المكون البشرى يعد من أهم أولويات العمل لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات والأعضاء التنفيذين بهدف تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.

ومن جانبها، أوضحت نجلاء الخولى مدير مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أن الدورات التى تم تنفيذها على مدى 3 أسابيع تمت بناء على إعداد ثلاث حقائب تدريبية تم إعدادها من خلال متخصصين، وهى حقيبة الإدارة التنفيذية أيتام ومسنين، وحقيبة مقدمى الرعاية بدور رعاية الأيتام، وحقيبة مقدمى الرعاية بدور رعاية المسنين، إضافة إلى أن المشروع بصدد تنفيذ محور البرامج والأنشطة، حيث سيتم التنفيذ فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لعدد 113 دار مسنين فقط، وذلك من خلال إعداد دليل إجرائى للبرامج والانشطة (مسنين)، والذى تم إعداده من خلال متخصصين.



تدريب 727 من مقدمي الخدمه في 242 دار رعاية (1)





تدريب 727 من مقدمي الخدمه في 242 دار رعاية (2)



تدريب 727 من مقدمي الخدمه في 242 دار رعاية (3)



