شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الأوقاف بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية التخلق بأخلاق القرآن الكريم والتأدب بآدابه، مؤكدًا أن الابتهال الدينى هو فن الكلمة الحلوة الصافية، وأنه يسهم فى تهذيب الذوق والارتقاء به كما يسهم فى ترقيق المشاعر الإنسانية، وأنه يحتاج إلى ثقافة مستنيرة تنأى بالمبتهل عن أى شطط فكرى، كما يحتاج إلى التمكن من اللغة باعتباره فنًا أدبيًا يقوم على اختيار الكلمة وانتقائها بعناية شديدة معربًا عن استعداد وزارة الأوقاف لإلحاق من يرغب من المبتهلين وبخاصة الشباب منهم بدورات اللغة العربية التى تعقدها الوزارة للأئمة والواعظات.

وأكد وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف فى إطار اهتمامها بخدمة القرآن الكريم قد افتتحت 1170 مدرسة قرآنية و69 مركزًا لإعداد محفظى القرآن الكريم، إضافة إلى أكثر من 2500 مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، مع التوسع فى مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، برعاية كريمة من الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار المشاركات التثقيفية والدعوية لوزارة الأوقاف، واهتمامها بخدمة القرآن الكريم وأهله.

وشهد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم , والابتهال الدينى، والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ السيد النقشبندى، وذلك بمشاركة (41) دولة منها (32) دولة إفريقية، والذين يتنافسون فى (4) فروع تتمثل فى: (حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين، وحفظه كاملًا للإناث، والابتهال والإنشاد الدينى، والأصوات الحسنة)، وذلك بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وفضيلة الشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بورسعيد , وبحضور ممثلى السفارات بجمهورية مصر العربية، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية بالمحافظة.



























































