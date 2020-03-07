شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستهلان المسابقة الدولية للمحافظة بدقيقة حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، افتتاح المسابقة بالوقوف دقيقة حدادًا على روح كل من الشيخ محمد محمود العجمي مدير أوقاف السويس والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل وكيل أوقاف الشرقية السابق والفدائية البورسعيدية زينب الوكيل سائلين الله عز وجل للجميع واسع الرحمة والمغفرة.

وأجرى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اتصالا شخصيا هاتفيًا بكل من: محمود العجمي الأخ الأصغر للشيخ محمد العجمي و محمد حسني ابن عم الشيخ هاني محمد إسماعيل بمستشفى بني سويف، وذلك لتقديم واجب العزاء للأسرتين من جهة والاطمئنان على انتهاء إجراءات تسلم الجثمان الطاهر لكل منهما من جهة أخرى ، حيث أكد الدكتور ماهر جبر عميد مركز الثقافة الإسلامية ببني سويف، والذي ظل على تواصل دائم مع الوزير حتى طمأنه منذ قليل على انتهاء جميع الإجراءات اللازمة وأن الأسرتين الكريمتين بصدد تسلم الجثمانين الطاهرين والتحرك من بني سويف إلى أسيوط، تغمد الله الشيخين الجليلين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وأنزل السكينة على قلوب ذويهما.

ونعت وزارة الأوقاف وزيرا وأئمة وقيادات وعاملين بخالص الأسى والحزن فضيلة الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الشرقية السابق اللذين لقي الله (عز وجل) أمس إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط، وتدعو الله (عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجزيهما خير الجزاء عما قدما لخدمة الدعوة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا.

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ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة.

حيث لقى وكيل وزارة أوقاف السويس، وآخر سابق بالأوقاف مصرعهما، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف الجديد بعد البوابة بحوالي 3 كيلو اتجاه الزعفرانة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف الجديد بعد البوابة بحوالي 3 كيلو اتجاه الزعفرانة ما أسفر عن مصرع شخصين كانوا بداخلها ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشخصين وهما "محمد عجمي محمود علي 46 سنة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، هاني محمد أحمد اسماعيل 58 سنة، وكيل وزارة سابق بالأوقاف ومقيمان بمحافظة أسيوط"، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.