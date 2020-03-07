شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد حريق محلات الدرب الأحمر قبل إخماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو فيس بوك "فيديوهات" للحريق الذى شب في على أسطح عدد من المحلات بالقرب من مسجد أبو حريبة بمنطقة الدرب الأحمر.

يشارإلى أنه انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الحريق الذى لم يشهد أي إصابات، وذلك لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وقال مصدر أمنى، إن رجال الحماية المدنية نجحوا فى محاصرة النيران من كافة الجهات، ومنع وصولها للاماكن الأثرية القريبة من مكان الحادث، ويستمع رجال المباحث للاستماع الى أقوال شهود العيان حول الحادث.

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تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارت إطفاء وجار محاصرة النيران لإخمادها.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس.