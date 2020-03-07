شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: قرار تعليق العمرة مؤقتا شرعى.. وسيتم فتح الطواف تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العام لشئون المسجد الحرام، والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إن قرار تعليق العمرة مؤقتا شرعى، ويهدف إلى حماية المعتمرين والمواطنين، وأنه إجراء يتسم بكل ما من شأنه تأمين مصلحة المعتمرين، وسيتم فتح الطواف تدريجيا لغير المعتمرين. وذلك وفقا لما نشرته فضائية "العربية".

وكان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اجتمع بالوكلاء وعدد من القياديين بالرئاسة لتأكيد سير الأعمال الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا.

Advertisements

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام، تكثيف الجهود لسلامة قاصدي بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مه الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان، مؤكدًا أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أي حدث مستجد.

وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين؛ داعيًا المولى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.