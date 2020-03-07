شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أبرز ما قاله الرئيس السيسى عن المرأة وتمكينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، قائلا:" بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر، إن تطور ورقى أي مجتمع إنما يُقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي ويرتبط ارتباطا وثقيا بتطور وثقافة ووعى المرأة ومساهمتها القاعلة في بناء المجتمع وتنميته، وتستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم، وشغل أيا من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذى نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطنى، إن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيلا وعلى مدار التاريخ المصرى الطويل، أنها طرق أساسي في معادلة الوطن ".

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