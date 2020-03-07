شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نقل الـ12 حالة الحاملين فيروس كورونا إلى مستشفى العزل بمطروح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، أن الـ12 حالة التى تم اكتشافها اليوم حاملة لفيروس كورونا، سيتم إرسالها إلى مستشفى العزل المخصص لذلك. كانت وزارة الصحة خصصت مستشفى النجيلة بمطروح لاستقبال الحالات المصابة.
وأوضح "مجاهد"، أن لا صحة لما يثار حول تخصيص مستشفى إسنا التخصصى لاستقبال الحالات، وعزلها هناك، مشيرا إلى مستشفى إسنا خارج الحسبان.
وأشار إلى أن العاملين فى الباخرة السياحية ولم يثبت إصابتهم، سيتم عزلهم فى الباخرة لمدة 14 يوما، ولن يسمح بمغادرتهم، وسيتم إجراء المتابعة الطبية لهم وتعقيم المركب باستمرار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشأنهم.
وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.
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