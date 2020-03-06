شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: حريق باب الوزير أثر على سقف كتاب يوسف أغا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمت السيطرة منذ قليل على حريق محدود نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير، وقد تأثر بالنيران السقف الخشبي الخالي من الزخارف لكتاب يوسف أغا الحبشى الأثري المجاور لهذه الورش.

وتوجه على الفور الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، على رأس لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية إثر نشوب الحريق، حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتأثر باقي السبيل، وكذلك لم يتأثر جامع أحمد المهمندار الأثري الملاصق للسبيل.

واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسؤولى أمن الآثار كل الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة، لحين استكمال أعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة والبدء في أعمال الترميم.