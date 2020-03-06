شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة الإسكندرية» تحصد المركز 270 على مستوى العالم والثاني إفريقيا بتقييم QS والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت جامعة الإسكندرية حصول ،كلية الهندسة على المركز ٢٧٠ على مستوى العالم في ال QS Ranking لعام ٢٠٢٠، والمركز الثاني على مستوى مصر وافريقيا.

وقال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن هناك أكثر من 26.000 جامعة في جميع أنحاء العالم تشارك في هذا التقييم، ويقوم التصنيف بتقييم أفضل 1000 جامعة فقط - أي حوالي 4% من جامعات العالم.

ويستند تصنيف كيو إس الشهير في تقييمه للجامعات على ستة مؤشرات وهي: السمعة الأكاديمية، والسمعة في سوق العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهاد بآراء الباحثين بالجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، ونسبة الطلاب الأجانب.