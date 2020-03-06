شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة الإسكندرية» تحصد المركز 270 على مستوى العالم والثاني إفريقيا بتقييم QS والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلنت جامعة الإسكندرية حصول ،كلية الهندسة على المركز ٢٧٠ على مستوى العالم في ال QS Ranking لعام ٢٠٢٠، والمركز الثاني على مستوى مصر وافريقيا.
وقال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن هناك أكثر من 26.000 جامعة في جميع أنحاء العالم تشارك في هذا التقييم، ويقوم التصنيف بتقييم أفضل 1000 جامعة فقط - أي حوالي 4% من جامعات العالم.
ويستند تصنيف كيو إس الشهير في تقييمه للجامعات على ستة مؤشرات وهي: السمعة الأكاديمية، والسمعة في سوق العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهاد بآراء الباحثين بالجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، ونسبة الطلاب الأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر «هندسة الإسكندرية» تحصد المركز 270 على مستوى العالم والثاني إفريقيا بتقييم QS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.