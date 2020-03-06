شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة مع «الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فى التعامل الإعلامى مع أزمة فيروس «كورونا»، وهناك عدة اجتماعات تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف أولًا بأول، ومراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أى حالة، والإجراءات فى المنافذ والمطارات المختلفة.

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وأضاف «هيكل» فى كلمته خلال منتدى الشارقة للإعلام، أنه لم تسجل أى حالات إصابة فى مصر قبل أيام، ومع اكتشاف أول حالة تم الإعلان عنها مباشرة، وكذلك الإعلان عن حالة ثانية فى اليوم التالى وهما لشخصين أجنبيين، كما تم الإعلان عن اكتشاف الحالة الثالثة لمواطن مصرى قادم من صربيا.

وانتقد حالة السخرية الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعى على مدى الأسابيع الماضية، وهى الحالة التى أعطت انطباعًا لآخرين بأن الحكومة تخفى حالات إصابة، وهذا غير صحيح، حيث إن منظمة الصحة العالمية تتطابق فى بياناتها مع الحكومة المصرية تمامًا.

وأشار إلى أن المصريين يتمتعون بخفة الظل، ولكن فى مثل تلك الأحوال التى تمس صحة المواطنين، فإن البعض خارج مصر يترجم تلك السخرية بأنها عدم ثقة فى البيانات الرسمية الخاصة بكورونا الصادرة عن الدولة، مردفًا: «إذا ضحكنا نحن على هذه السخرية كمصريين فإن الآخر لا يفهم لغتنا وليس مطالباً بأن يفهمنا بشكل صحيح».