شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعى فى «أكتوبر الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المشروعات الجارى تنفيذها بمدينتى 6 أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة، ترافقه مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسان عادل النجار، وشريف الشربينى، رئيسا جهازى المدينتين، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير، ومسؤولو المشروعات والشركات المنفذة.

واستهل مسؤولو وزارة الإسكان جولتهم بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة.

وشدد المسؤولون على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصصة لهم تلك الوحدات فى أسرع وقت. وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعى بمصر، ويبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو ٧٠١٠٤ وحدات سكنية.