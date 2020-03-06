شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تقييم الموظفين لنقلهم إلى العاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الانتهاء من تقييم 1042 من موظفى الجهاز، بمركز تقييم القدرات والمسابقات لتحديد الاحتياجات التدريبية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى أهمية بالغة لرفع كفاءة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، للمنتقلين منهم إلى العاصمة الجديدة على وجه الخصوص.

وأضاف «الشيخ» أن هناك أهمية خاصة لرفع كفاءة التعامل مع البرامج الأساسية بالحاسب الآلى، وفقًا لطبيعة عمل كل وحدة إدارية، إذ إن الموظفين الأكفاء هم أساس أى عملية إصلاح إدارى ومؤسسى، منوهًا بأن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات دقيقة، بشأن إمكانيات موظفيه المهنية والمهارية إلى جانب احتياجاتهم التدريبية، وبناءً عليها سيتم تحديد نوعية البرامج التدريبية التى ينبغى إلحاقهم بها، إذ إنه من المقرر عقدها بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى التابع للجهاز.

وأشار «الشيخ» إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا دون أى تدخل بشرى، وفقًا للفلسفة التى أنشئت من أجلها المنظومة، وهى توفير آلية لضمان قياس موضوعى لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف عامة، أو تقييم احتياجاتهم التدريبية، أو شغل عضويات أى مجالس، مردفًا: «تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين فى مجالات مختلفة، بحيث تضم المنظومة عدة اختبارات، منها اختبار فى اللغتين العربية والإنجليزية، واختبار الجدارات السلوكية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة، ومهارات إجادة الحاسب الآلى».