شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مادة القيم والأخلاق «نجاح ورسوب» وتضاف للمجموع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن مادة القيم والأخلاق المقرر تطبيقها بدءًا من العام الدراسى الجديد 2020/2021، تستمد منهجها من الأديان السماوية.

وأضاف حجازى لـ«المصرى اليوم»، أن المادة قائمة على الأخلاق الحميدة المستمدة من الأديان السماوية كالصدق والإخلاص والأمانة وقبول الآخر والتعايش والرحمة.

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وتابع حجازى أن المادة ستكون مادة أساسية «نجاح ورسوب»، وستتم إضافتها للمجموع، وسيعقد لها اختبار وستدرس بشكل نظرى وعملى يغلب عليها المواقف والأنشطة، مشيرا إلى أن الإطار العام للمادة يتم وضعه من قبل المركز القومى للمناهج ليتم البدء فى تأليف الكتاب تمهيدا لطباعته.

وقالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج بالوزارة، إن مادة القيم والأخلاق يتم تأليفها الآن من قبل شركة متخصصة بتعاون مع وزارة الأوقاف وسيتم عرض الكتاب على الأزهر والكنيسة قبل اعتماده.

وأضافت شلبى، لـ«المصرى اليوم»، أن الإطار العام للمادة يقوم على مبادئ الأديان السماوية مثل النظافة والرحمة والصدق والأمانة وقبول الآخر والتعايش والرحمة بالحيوانات والنباتات وقبول الاختلاف واحترام البيئة والإخلاص.

وأشارت إلى أن المادة بالأساس مادة أنشطة وفور طباعتها سيتم إصدار القرار الوزارى الخاص بمنح الدرجات وآلية الامتحان وما إذا كانت ستضاف للمجموع من عدمه، مؤكدة أنه من المقرر أن تطبق مادة الأخلاق على طلاب النظام التعليمى الجديد بدءا من الصف الثالث الابتدائى والصفوف التالية ليكتسب الطلاب منذ الصغر القيم الحميدة.