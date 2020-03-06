شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«التجارة» تستعرضان تسهيل حركة البضائع بالسلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وفى حضور قيادات الوزارتين، الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البرى، مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة فى شحن وتفريغ البضائع للمساهمة فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الإلكترونية بالميناء، كما تم مناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات الجديدة على حركة سيارات النقل وحجم البضائع، وأفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التى تحمل البضائع ولا حجم البضائع التى يتم عبورها عبر الميناء.

واستعرض وزير النقل، الوضع الحالى والمستقبلى لتطوير منطقة السلوم، حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البرى بناءً على توجيهات القيادة السياسية، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدانا وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال إفريقيا.

وناقش الوزيران فى سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب إفريقيا، حيث تم استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائى للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية.