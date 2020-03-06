شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ناعيا الفدائية زينب الكفراوى: ستظل بطولاتها عالقة فى أذهاننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه بخالص الحزن وعميق الأسى وفاة المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوى.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن حزنها الشديد لوفاة الفقيدة مؤكدة أن الفقيدة فخر لكل سيدات مصر أعطت مثل للعطاء والفدائية وستظل بطولاتها عالقة فى أذهاننا جميعا أبناء الشعب المصري ،داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

و تعتبر عزة الكفراوى من ابطال المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، و

العدوان الثلاثى على المدينة الباسلة عام 1956، وتمتلك تاريخًا مشرفًا فى سجلات الفدائيين بمنطقة القناة .

Advertisements