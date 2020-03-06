القومى للمرأة ناعيا الفدائية زينب الكفراوى: ستظل بطولاتها عالقة فى أذهاننا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه بخالص الحزن وعميق الأسى وفاة المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوى.
و أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن حزنها الشديد لوفاة الفقيدة مؤكدة أن الفقيدة فخر لكل سيدات مصر أعطت مثل للعطاء والفدائية وستظل بطولاتها عالقة فى أذهاننا جميعا أبناء الشعب المصري ،داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
و تعتبر عزة الكفراوى من ابطال المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، و
العدوان الثلاثى على المدينة الباسلة عام 1956، وتمتلك تاريخًا مشرفًا فى سجلات الفدائيين بمنطقة القناة .
ونعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن وفاة الفدائية البطلة زينب الكفراوى، إحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان -جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم الجمعة.
وأكد محافظ بورسعيد أن البطلة زينب الكفراوى رحمه الله عليها ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر، مؤكدا أن ما قدمته الفدائية البطلة "زينب الكفراوى" من تضحيات وبطولات للتصدى للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائيى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذى تتناقلها الأجيال بكل فخر، وستظل بطولاتها عالقة فى أذهاننا جميعا وأذهان أبنائنا على مر العصور والأجيال .رحم الله البطلة وأسكنها فسيح جناته.
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