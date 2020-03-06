شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة تأثير حريق الدرب الأحمر على العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار 51 شارع الدرب الأحمر بحى وسط القاهرة من الحريق الذى نشب مساء اليوم وذلك عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجموعة من ورش الأحذية بمنطقة الدرب الأحمر و على الفور انتقلت ١٥ سيارة من قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن إصابات أو وفيات .

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق أسطح عدد من المحلات بالقرب من مسجد أبو حريبة بمنطقة الدرب الأحمر، دون وقوع أى إصابات.

وقال مصدر أمنى، إن رجال الحماية المدنية نجحوا فى محاصرة النيران من كافة الجهات، ومنع وصولها للاماكن الأثرية القريبة من مكان الحادث، ويستمع رجال المباحث للاستماع الى أقوال شهود العيان حول الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارت إطفاء وجار محاصرة النيران لإخمادها.

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وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .