شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين تطالب أى مرشد تواجد على مركب أسوان الحامل لكورونا بسرعة الكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة العامة للمرشدين السياحيين تتابع تداعيات انتشار فيروس كرونا عالميا بشكل دائم لما له من أثر كبير علي حركة السياحة والسفر وصحة المواطنين.

وأضاف النحلة، فى بيان،: علي أثر ما تم نشره اليوم من وجود بعض الحالات علي مركب سياحي بالنيل فى أسوان، وفي إطار ما تقوم به وزارة الصحة المصرية من مجهودات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من نشر التعليمات والإجراءات الوقائية، تهيب النقابة العامة بجميع أعضائها الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي تنشرها الصحة المصرية والصحة العالمية وشدة الحذر في التعامل مع الموقف .

وطالب نقيب المرشدين السياحيين، كافة أى مرشدين سياحيين تواجدوا علي المركب الذي ظهرت عليه الحالات، بالتوجه للفحص والتشخيص بمستشفي الحميات الأقرب له، قبل أن ترسل له وزارة الصحة حماية لنفسه ولأسرته وتسهيل وتسريعا لاجراءات الوقاية والعلاج، مؤكدا ضرورة عدم التكاسل عن الفحص حيث ان ذلك قد يشكل خطورة على المرشد السياحى وعلي أسرته.

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وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم فى حال تواصل أيا من المرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه فى حال تعثر أي مرشد في الوصول للفحص التواصل بالنقابة بشكل فورى، مؤكدا ضرورة رفع درجة الحذر أثناء العمل واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتناول الاخبار باحترافية وبموضوعية تتسم بتحمل المسئولية الاخلاقية والوطنية .

وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.