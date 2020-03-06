”الخليج 365”: نقل 12 مصريًا يحملون «كورونا» لمستشفى العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول عدد الخليج 365 الصادر صباح غدٍ السبت، عددٍ من القضايا والمتابعات الهامة، على رأسها، وجود 12 مصرياً يحملون فيروس «كورونا» على متن مركب بالإقصر، ونقلهم إلى مستشفى العزل بمطروح. وإلى أهم العناوين: وإلى أهم العناوين: تفجير انتحارى بمحيط السفارة الأمريكية فى تونس نقل 12 مصرياً يحملون «كورونا» لمستشفى العزل نقل 12 مصرياً يحملون «كورونا» لمستشفى العزل 10 جنيهات «بلاستيكية» مع عمل مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة لا تعطيل للدراسة بسبب «كورونا» لا تعطيل للدراسة بسبب «كورونا» السيسى يهدى ميكروباص لـ«الأسطى رانيا» بعد عرض قصتها بالتليفزيون المصرى Advertisements مجلس الوزراء: تعاملنا مع 64 ألف شكوى واستغاثة خلال فبراير مجلس الوزراء: تعاملنا مع 64 ألف شكوى واستغاثة خلال فبراير وزير المالية: إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق الخاصة إثيوبيا تعلن رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة إثيوبيا تعلن رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة فوز الزميل محمد أسعد بجائزة التحقيق الصحفى فى جوائز مصطفى وعلى أمين حسين فهمي: كلمة فنان اتمرمطت الأيام دى.. عمرى ما ندمت على عمل فنى أو جوازة.. واجهت هجوما من الصحافة ألسباب غريبة.. وعبدالحليم حافظ كان بيغير منى ومفيد فوزى اضطهدنى حسين فهمي: كلمة فنان اتمرمطت الأيام دى.. عمرى ما ندمت على عمل فنى أو جوازة.. واجهت هجوما من الصحافة ألسباب غريبة.. وعبدالحليم حافظ كان بيغير منى ومفيد فوزى اضطهدنى خطر الميليشيات والإرهاب يداهم الغرب.. الحركات المسلحة تتنامى بأوروبا وأمريكا تزامنا مع صعود اليمين.. الهجمات الإرهابية تحمل أبعادا متنوعة.. والمعسكر الغربى يجنى ثمار سياساته بالشرق الأوسط



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