شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نتائج تحليل كورونا للوزيرة والوفد المرافق لها فى الصين جاءت سلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن نتيجة العينات التي تم سحبها من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والوفد المرافق لها في زيارتها إلى الصين "خرجت سلبية".
كانت وزيرة الصحة وصلت القاهرة صباح اليوم الجمعة، وقام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.
وأضاف مجاهد في تصريحات، الجمعة، أن الوزيرة في مكتبها تباشر أعمالها وعقدت اجتماعات مع قيادات الوزارة؛ لبحث تداعيات اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة سياحية اليوم.
وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.
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