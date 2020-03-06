قبل وصولة للأماكن الأثرية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب بأسطح عدد من المحال بالقرب من مسجد أبو حريبة بمنطقة الدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الحماية المدنية النيران من كافة الجهات ومنع وصولها للأماكن الأثرية القريبة من مكان الحادث، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحادث.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل ببعض المحال بمنطقة الدرب الأحمر وعلى الفور تم الدفع بـ 18 سيارات إطفاء.