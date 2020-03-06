النيابة تنتقل لمعاينة موقع حريق الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
انتقل فريق من نيابة الدرب الأحمر، اليوم الجمعة، لمعاينة موقع الحريق الذي نشب في بعض المحال التجارية.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل بعض المحال أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر، ودفعت الإدارة على الفور بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعدد من المحال التجارية بمنطقة الدرب الأحمر.
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