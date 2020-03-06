الدفع بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق الدرب الأحمر-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعدد من المحال التجارية بمنطقة الدرب الأحمر. وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل بعض المحال أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر، ودفعت الإدارة على الفور بـ 10 سيارات إطفاء وجار مُحاضرة النيران لإخمادها. وجار حصر الخسائر جراء الحريق والوقوف على ملابسات نشوب الحريق.

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