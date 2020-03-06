نشوب حريق في بعض المحال التجارية بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نشب حريق بعدد من المحال التجارية بمنطقة الدرب الأحمر، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران. وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل بعض المحال أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر، ودفعت الإدارة على الفور بـ 10 سيارات إطفاء وجار مُحاضرة النيران لإخمادها.

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