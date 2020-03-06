سهرة حمراء تنتهي بمشاجرة في القسم.. حبس عاطلين وفتاة وإخلاء سبيل خليجيين بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة محاولة سرقة خليجيين وإصابتهما، على يد فتاة و2 آخرين في منطقة الهرم.

وأمرت النيابة بحبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الخليجيين من سراي النيابة باعتبارهما مجني عليهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بحسب ما جاء بالتحريات، أن الخليجين قدما إلي الأراضي المصرية منذ عدة أيام، وخلال الفترة الماضية تقابلا مع فتاة واتفقا على ممارسة الرذيلة معها مقابل مبلغ مالي وحددا اللقاء داخل شقة بمنطقة الهرم.

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وأكدت التحقيقات أن الفتاة لاحظت ثراء الخليجيين فاتفقت مع شابين عاطلين على اقتحام الشقة أثناء تواجدها معهما للاستيلاء على أموالهما. وأوضحت أنه فور لقاء الخليجين بالفتاة، ومكوثهما لفترة داخل الشقة المتفق عليها، اقتحم العاطلان الشقة وادعيا أنهما شقيقا الفتاة فانتاب أحد الخليجين الخوف وقفز من شرفة الشقة بالطابق الثاني ما أدى لإصابته بكسر في القدم اليسري.

وتابعت التحقيقات أن الخليجي الآخر شك في الأمر واشتبك مع المتهمين ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإصابته بجرح قطعي بالساعد الأيسر مستخدما "ماشة" شيشة وأصابه بكدمات بالوجه.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بنشوب مشاجرة داخل شقة وسقوط شخص من علو محاولا الهرب، فانتقلت قوة أمنية للشقة محل البلاغ وأسفرت تحرياته عن أن الواقعة بدأت باتفاق على ممارسة الرذيلة وانتهت بمحاولة سرقة فاشلة وهرب الفتاة التي خططت لها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.