تضرر سقف كُتاب "يوسف آغا الحبشي" الأثري في حريق الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

سيطرت قوات الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، على حريق محدود نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير، وتأثر بالنيران السقف الخشبي الخالي من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشي الأثري المجاور لهذه الورش.

وتوجه الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر، وحالته الإنشائية إثر نشوب الحريق، حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتأثر باقي السبيل، ولم يتأثر جامع أحمد المهمندار الأثري الملاصق للسبيل.

واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة، لحين استكمال أعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة والبدء في أعمال الترميم.