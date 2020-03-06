وزير الطيران المدني يتفقد مطار الأقصر لمتابعة خطة مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الجمعة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بكل دقة لمواجهة فيروس "كورونا" في ظل تضافر الجهود بين كافة الجهات للتصدي للفيروس، وكان في استقباله الطيار حسين سالم مدير المطار.

بدأت الجولة بتفقد صالتي السفر والوصول الدولية والداخلية وكاونترات الجوزات والترمك ومركز العمليات لمتابعة سير العمل، واطلع الوزير على الأنظمة والإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار، كما تفقد الحجر الصحي.

واستعرض الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بالمطار، إجراءات الفحص الطبي التي تطبق وفقًا لخطة التأمين الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمنع تسلل الفيروس إلى البلاد، وحضر الوزير إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب الوافدين، فور وصول إحدى الرحلات الدوليه القادمة إلى المطار.

وشدد وزير الطيران على العاملين بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق أعلى درجات الوقاية في التعامل مع الركاب، وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل في المطار، والتخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه وضرورة إجراء الفحص الطبي على جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.