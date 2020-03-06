​ وزير التنمية المحلية يوجه غرفة العمليات بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة موجة سقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات مساء أمس الخميس وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

وطالب شعراوي من غرفة العمليات بالتواصل مع المحافظات لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار علي بعض المناطق وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار خاصة في محافظات بور سعيد ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والدقهلية.

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وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما وجه شعراوي غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بإعداد تقارير عن تطورات الأوضاع في المحافظات على مدار اليوم لمواجهة أي طوارىء خلال الـ48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقًا لما ستعلنه هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.