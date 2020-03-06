​هرم زوسر يستقبل زواره بعد افتتاحه رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

استقبل اليوم الجمعة هرم زوسر المدرج زائريه بمنطقة آثار سقارة، بعد افتتاحه رسميًا أمس، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه والذي دام قرابة 14 عامًا بتكلفة مقدارها 104 ملايين جنيه.

وأوضح صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، أن زيارة الهرم تكون من مدخله الجنوبي، مضيفًا أن تذاكر الزيارة للزائر الأجنبي تبلغ 100 جنيه مصري والطالب الأجنبي 50 والزائر المصري 40 جنيهًا والطالب المصري 20 جنيهًا.

وشمل مشروع الترميم الذي يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، أعمال درء الخطور، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

Advertisements

وأشار فرج إلى أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 ثم استأنفت في نهاية عام 2013، حيث شملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وأوضحت داليا خطاب المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين، تضمنت أعمال التطوير أيضًا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها، بالإضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكدة أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجري في العالم، يقع في منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.