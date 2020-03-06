"الإيسيسكو" تدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة خطر كورونا بالبدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيكو"، الجهات المختصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال في الدول الأعضاء إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، توقيًا لمسببات كورونا، واتخاذ التدابير الأسرع والأنجع في الحد من انتشاره.

وأكدت المنظمة في بيان لها الجمعة، أن دعوتها تأتي من من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقها، وبحكم اختصاصاتها ومهامها، ونظراً إلى ما يواجهه العالم من مخاطر تفشّي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإزاء الانعكاسات الخطيرة لانتشار هذا الوباء في عالمنا الإسلامي.

وتابعت: "في حال اقتضى الأمر إغلاق المؤسسات التربوية مؤقتا في الأقطار التي تشهد نُـذر تفشّي هذا الدّاء، والاستعاضة عن المتابعة الحضورية للدروس بالبدائل التعليمية المتوفرة في كلّ بلدٍ بحسب الإمكانات المتاحة محلياً، فإنها تعرب عن استعدادها التام لدعم جهود الدول الأعضاء بما يضمن استدامة الحق في التعليم، وانتظام العملية التعليمية في أنسب الظروف".