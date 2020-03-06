خشية كورونا.. الإمارات تلغي القمة الثقافي 2020 في أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، إلغاء أعمال القمة الثقافية أبو ظبى 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، نظرًا للأوضاع الصحية العالمية والقيود التي تفرضها بعض الدول على السفر، بعد ساعات من تأجيل معرض أبو ظبي للكتاب في دورته الـ30.
وقالت الدائرة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نظرًا للأوضاع الصحية العالمية والقيود التي تفرضها بعض الدول على السفر، تعلن دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، بعد التشاور مع شركائها، عن إلغاء أعمال القمة الثقافية أبو ظبي 2020 التي كانت مقررة في الفترة من 5 إلى 9 أبريل".
وتعد القمة الثقافية منتدى شامل يجتمع تحت مظلته القادة من مختلف المجالات، كالفنون والتراث والإعلام والمتاحف والسياسة العامة والتكنولوجيا بهدف تحديد الطرق التى تتيح للثقافة القيام بدور محوري في مد جسور التواصل وتعزيز التغيير الإيجابي، وقد شهدت الدورة الماضية من القمة الثقافية 2019 حضور 480 مشاركًا من 90 دولة.
يشار إلى أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أعلنت عن تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي كان من المقرر عقده من 15 ولغاية 21 أبريل المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حتى تاريخ 23 إلى 29 مايو 2021.
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