مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس السبت 7 مارس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحري فيكون مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا شبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد سيكون مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط، والأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية في كليهما.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 21

مطروح 11 21

السلوم 09 23

سيوة 09 23

بورسعيد 12 20

دمياط 13 21

الزقازيق 11 22

الاسماعيلية 10 22

السويس 12 22

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 23

نخل 06 23

نويبع 15 23

طابا 11 20

كاترين 03 18

الطور 14 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 22

بنى سويف 12 22

المنيا 10 23

أسيوط 09 24

سوهاج 11 24

قنا 11 25

الأقصر 11 27

أسوان 14 27

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 14 25

شلاتين 18 26

ابو رماد 17 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 18 23