أخبار مصر | تضرر سقف سبيل أثري جراء حريق الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضرر سقف سبيل أثري جراء حريق الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الدفاع المدني، في السيطرة على حريق نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير بالدرب الأحمر.

ونتيجة اشتعال النيران، فقد تأثر السقف الخشبي لسبيل أثرى خالي من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشى الأثري المجاور لهذه الورش، وتوجه الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية اثر نشوب الحريق.

حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتأثر باقي السبيل فيما لم يتأثر جامع أحمد المهمندار الأثري الملاصق للسبيل، واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ علي الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال أعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة والبدء في أعمال الترميم.

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وكان حريقًا ضخمًا نشب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري

ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا

وتم الدفع بـ 12 عربة إطفاء حيث تمكن رجال الدفاع المدني جهود مستميتة للسيطرة على الحريق حتى لا يصل للمسجد وباقي أماكن الحى القديم.