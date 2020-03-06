أخبار مصر | القاهرة: السيطرة على حريق الدرب الأحمر دون إصابات أو وفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة: السيطرة على حريق الدرب الأحمر دون إصابات أو وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الحماية المدنية سيطرت على حريق الدرب الأحمر بشكل كامل.

وأضاف "عبدالهادي" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن غرفة عمليات محافظة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في عدد من المحال بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور توجهت الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

وأوضح "نائب محافظ القاهرة" أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وأن قوات الحماية المدنية اخمدت الحريق، وسيتم حصر عدد المحلات بعد الانتهاء من رفع آثار الحريق.

وأكد أن الحصر صعب في الوقت الحالي نظرًا لضيق المكان، حيث تم تشكيل لجنة هندسية من المحافظة لمعاينة سبب وقوع الحادث.

