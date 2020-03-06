أخبار مصر | الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بتونس                            

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابى الذى وقع قرب السفارة الأمريكية في تونس، وأسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 5 من عناصر الأمن التونسي.

وأكد الأزهر أن قتل الآمنين وترويعهم أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية، ولا يمثل إلا فكر ضال لمجرمين خُبثاء وأصحاب أجندات خاصة تبرأ منهم كافة الأديان.

والأزهر الشريف إذ يدين هذا العمل الإرهابي الخبيث؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لتونس حكومة وشعبا، داعيا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.