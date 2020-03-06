أخبار مصر | محافظ القاهرة: نسير بخطى سريعة للقضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: نسير بخطى سريعة للقضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة، للإنتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن العاصمة شهدت خلال الأسبوع الماضى عدة إزالات للمناطق العشوائية ونقل سكانها لمناطق حضارية أمنة، جاء على رأسها أعمال الإزالة الجارية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بحى الشرابية حيث تم إزالة 82 عقار عشوائى من إجمالى 117 عقار مقرر هدمهم وتسكين 396 أسرة كانوا يقطنون بهم فى مساكن المحروسة (1) وجارى هدم باقى العقارات وتسكين المستحقين تباعا.

وأضاف المحافظ أن هذا الأسبوع شهد أيضاً أعمال إزالة 74 عقار بمنطقة كوم غراب العشوائية بحى مصر القديمة، وتسكين 245 أسرة بمساكن الأسمرات (3) مشيراً إلى أن المحافظة إنتهت من إزالة منطقة السحيلة وتسكين 223 أسرة بالأسمرات ، كما إنتهت من تسكين 61 أسرة من منطقة العصارة العشوائية ، و90 أسرة من سكان منطقة عشش المهاجرين بالمرج واللتين تم إزالتهما بالكامل فى مساكن المحروسة (1) و(2).

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة، والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جميع المناطق التى تم إزالتها سيتم استخدامها فى مشروعات خدمية لصالح أهالى المنطقة سواء كانت خدمات صحية أو ملاعب أو مراكز شباب مؤكداً أن جميع الوحدات السكنية التى تم نقل المواطنين لها مؤثثة بالكامل ومزودة بالاجهزة الكهربائية.